BRVM : Hausse hebdomadaire de 13% du titre BOA Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021

BOA Cote d’Ivoire est ainsi le titre le plus performant de la semaine sous revue avec un cours de 5 585 FCFA. Il est suivi par les titres Solibra Cote d’Ivoire (+11,11% à 140 000 FCFA), Nestlé Cote d’Ivoire (+10,93% à 4 670 FCFA) et Bolloré Africa Logistics Cote d’Ivoire (6,82% à 2 350 FCFA).



En revanche, Bloomfield signale que le titre le moins performant de la semaine est SICOR Cote d’Ivoire (-14,77% à 5 800 FCFA), Safca Cote d’Ivoire (-11,86% à 520 FCFA), Sucrivoire Cote d’Ivoire (-10,13% à 1020 FCFA) et NEI CEDA Cote d’Ivoire (-8,47% à 540 FCFA).



Durant la semaine sous revue, la BRVM a terminé en hausse en affichant 147,77 points pour l’indice BRVM 10 (+0,51%) et 193,71 points pour l’indice BRVM Composite (+1,31%).



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 5 818 milliards de francs CFA.



La revue de Bloomfield relève par ailleurs que les transactions en valeur du marché des actions se sont établies à 1,890 milliard de FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs Services Publics (52%), Finances (22%) et Industrie (14%).



Sur le marché des matières premières, Bloomfield note que les cours du gaz naturel et de l’huile de palme terminent la semaine en hausse de respectivement de 6,25% et 1,18%.

Oumar nourou











Le titre BANK OF AFRICA Cote d'Ivoire a réalisé la plus importante progression du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) avec un gain de 12,83% au terme de la semaine du 15 au 19 novembre 2021, selon Bloomfield Stock Exchange Review, une publication de l'Agence notation Bloomfield Investment Corporation basée à Abidjan.

