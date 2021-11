BRVM : L’action Solibra cotée à 134.000 FCFA ce 18 novembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Cette valeur se retrouve ainsi à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 6,35%. Elle est suivie respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 5,05% à 5 200 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,41% à 2 605 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 1 000 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,25% à 4 090 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 295 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 6 170 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 5,45% à 520 FCFA), Société multinationale de bitume Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 6 600 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA).



Du côté des indices de la Bourse, on note des baisses variables. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi enregistré un repli de 0,60% à 148,36 points contre 149,26 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s’est replié de 0,01% à 193,20 points contre 193,21 points la veille.



Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 5,833 milliards de FCFA contre 2,298 milliards de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 5812,069 milliards de FCFA contre 5812,505 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 436 millions de FCFA.



Celle des obligations est aussi en baisse de 21,65 milliards de FCFA, passant de 7192,741 milliards de FCFA la veille à 7171,091 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 18 novembre 2021.



Oumar Nourou





Source : L'action SOLIBRA (Société de Limonaderie et Brasserie d’Afrique) a été cotée à 134.000 FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 18 novembre 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-Solibra-cote...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos