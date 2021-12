BRVM : L’action Solibra cotée à 145 100 FCFA ce 7 décembre

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur est du coup, le plus élevé de toutes les sociétés cotées à la BRVM. Entre le lundi 6 décembre et le mardi 7 décembre 2021, le cours de l’action Solibra a fait un bond de 10 095 FCFA.



Solibra se situe ainsi à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,48%. Il est suivi respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 3 750 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,16% à 6 195 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 1 700 FCFA) et BOA Mali (plus 2,56% à 1 600 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Setao Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,47% à 650 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 5,72% à 6 505 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 850 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 4 300 FCFA).



La valeur totale des transactions a fortement augmenté, passant de 965,954 millions de FCFA la veille à 12,081 milliards de FCFA ce mardi 7 décembre 202.





Quant à la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 8,873 milliards de FCFA, s’élevant à 5914,786 milliards de FCFA contre 5905,913 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 2,743 milliards de FCFA à 7073,889 milliards de FCFA contre 7076,632 milliards de FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est rétréci de 0,03% à 150,27 points contre 150,32 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progresse de 0,15% à 196,61 points contre 196,32 points la veille.



Oumar Nourou





Source : L’action Solibra (Société de Limonaderie et Brasserie d’Afrique) a été cotée à 145 100 FCFA à l’issue de la séance de cotation du mardi 7 décembre 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-Solibra-cote...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook