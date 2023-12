BRVM : L’indice BRVM Composite dope la capitalisation du marché des actions de plus de 7830 milliards FCFA.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7833,654 milliards de FCFA contre 7784,797 milliards de FCFA le jeudi 7 décembre 2023, soit une augmentation de 48,857 milliards. Cela est consécutive à la hausse de 0,63% de l’indice composite à 210,57 points contre 209,25 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,66% à 105,98 points contre 105,29 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) il a enregistré une hausse de 0,80% à 98,58 points contre 97,80 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire est de nouveau en hausse (+5,347 milliards), passant de 10198,854 milliards de FCFA la veille à 10 204,201 milliards de FCFA ce vendredi 8 décembre 2023.



La valeur totale des transactions est, par contre en baisse, s’établissant à 319,483 millions de FCFA contre 712,955 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 600 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,21% à 2 735 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 6,17% à 6 795 FCFA), Total Sénégal (plus 5,82% à 2 545 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,60% à 720 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 3 310 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,94% à 1 675 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,10% à 1 870 FCFA), Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 1 500 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (moins 2,62% à 1 300 FCFA).



