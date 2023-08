BRVM : La BOA Niger réalise la meilleure hausse de cours avec 6,73% ce 10 août 2023.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 4 605 FCFA la veille à 4 915 FCFA ce 10 août 2023, soit une augmentation de 310 FCFA. Entre le 8 août 2023 ou ce titre cotait à 4030 FCFA et le 10 août 2023, cette valeur réalise une augmentation de 885 FCFA.



La BOA Niger occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,97% à 1 440 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,47% à 2 535 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,76% à 745 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sitab Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 5 220 FCFA), Total Sénégal (moins 4,00% à 2 400 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,96% à 6 400 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 680 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 1,83% à 5 105 FCFA).



Au niveau des activités de marché, les indices phares renouent avec l’embellie.



C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,32% à 205,97 points contre 205,32 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,34% à 103,37 points contre 103,02 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,95% à 103,81 points contre 102,83 points la veille.



La valeur des transactions est en légère baisse, passant de 573,896 millions de FCFA la veille à 573,816 millions de FCFA ce 10 août 2023.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une augmentation de 24,229 milliards, passant de 7638,249 milliards de FCFA la veille à 7662,478 milliards de FCFA ce 10 août 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est en baisse de 4,386 milliards à 9964,652 milliards de FCFA contre 9969,038 milliards de FCFA la veille.



Oumar Nourou

