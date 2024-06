BRVM : La Banque BICICI à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 3 juin 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 19:37 | | 0 commentaire(s)|

Les cours de cette valeur est ainsi passé de 8 605 FCFA le vendredi 31 mai 2024 à 9 250 FCFA ce lundi 3 juin 2024, soit une hausse de 645 FCFA. Entre le jeudi 30 mai 2024 où il cotait 8 005 FCFA et ce lundi 3 juin 2024, le cours de BICICI a enregistré une augmentation de 1 245 FCFA. La BICICI a réalisé un résultat net de 16,694 milliards de FCFA à l’issue de l’exercice 2023, soit une augmentation de 4,303 milliards de FCFA par rapport à l’exercice 2022.



De même, cet établissement bancaire a réalisé d’excellents résultats au premier trimestre 2024 avec un résultat net en progression de 244% à 6,512 milliards de FCFA. Les investisseurs anticipent donc ces bons résultats de la banque ainsi que la future distribution de dividendes dont la date n’est pas encore annoncée bien que l’Assemblée Générale Ordinaire ait pu avoir lieu le 27 mai 2024.



Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 2,31% à 3 990 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,06% à 19 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,73% à 10 580 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,33% à 380 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 600 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 6,88% à 6 700 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 5,59% à 1 350 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,62% à 930 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,52% à 740 FCFA).



La valeur des transactions s’est rabaissée à 452,532 millions de FCFA contre 1,465 milliard de FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 3,618 milliards, passant de 8 381,544 milliards de FCFA le vendredi 31 mai 2024 à 8 377,926 milliards de FCFA ce lundi 3 juin 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 1,584 milliard, se situant à 10 306,150 milliards FCFA contre 10 307,734 milliards FCFA la veille.



Les trois indices phares ont eu des évolutions disparates. L’indice BRVM Composite a légèrement baissé de 0,04% à 225,20 points contre 225,29 points la veille.

Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi un repli de 0,07% à 112,74 points contre 112,82 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est également en progression de 0,17% à 105,93 points contre 105,75 points la veille.

Oumar Nourou





Source : Au terme de la séance de cotation de ce lundi 3 juin 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BICICI (Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire) figure à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-Banque-BICICI-a-la...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook