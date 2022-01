BRVM : La capitalisation boursière globale entame la première semaine de 2022 par une baisse de 0,27%.

Cette capitalisation est en effet passée de 13 332 milliards de FCFA à l’issue de la semaine du 31 décembre 2021 à 13 297 milliards de FCFA durant la semaine du 7 janvier 2022, soit une contraction de 35 milliards de FCFA.



Le Price Earning Ratio (PER) est aussi en baisse, se situant à 13,50 durant la semaine sous revue contre 13,70 au terme de la semaine du 31 décembre 2021.



Le rendement moyen du marché est en revanche en hausse de 0,10 points de pourcentage à 6,11% contre 6,01% à la fin de la semaine du 31 décembre 2021.



Concernant le palmarès des sociétés cotées sur le marché actions, la plus forte hausse de la semaine a été réalisée par le titre ETI Togo (+27,78%). << ETIT ne se laisse pas impressionner par omicron>>, analyse CGF Bourse pour qui un véritable bulldozer haussier qu’il est, ETIT pousse toujours plus haut vers de nouveaux records boursiers. <<Signifions que les vendeurs ont disparu du marché et que nous débutons l’année avec un appétit au risque>>, souligne la Revue Hebdomadaire de cette SGI qui constate ainsi un dynamisme des achats. Selon toujours CGF Bourse, le titre ETIT gagne à ce stade une performance de 76,92% entre le 01 octobre 2021 (13 FCFA) et le 07 janvier 2022 (23 FCFA). <<Evidemment les fondamentaux sont solides, et c’est ce qu’achètent les investisseurs en espérant renouer avec les dividendes>>, souligne la Revue.



Après ETIT qui figure à la tête du podium du Top 3 des plus fortes hausses de cours, Sicor Cote d’Ivoire (+12,99% à 5 120 FCFA) et Sicable (+7,88% à 1 015 FCFA) occupent respectivement la deuxième et la troisième place.



Au niveau des contreperformances, la plus forte baisse hebdomadaire est le fait de BICICI (-17,57%). << Le titre est quelque peu tombé sous son piédestal au cours de cette dernière semaine>>, analyse CGF Bourse. Cette SGI ajoute qu’après avoir atteint un record annuel à 7 525 FCFA en fin 2021, l’action a reculé en ligne droite de plus de 18% entre le 29 décembre 2021 (7 525 FCFA) et le 07 janvier 2022 (6 100 FCFA). Pour l’heure, tous les indicateurs techniques de ce titre sont au rouge. Au 3ème trimestre 2021 la banque a enregistré un résultat net en hausse de 10,8% à 7,58 milliards FCFA.

Après BICICI qui est au sommet du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires, il y a Tractafric Motors Cote d’Ivoire (-11,90% à 3 700 FCFA) et Servair Abidjan (-8,29% à 1 605 FCFA).



Le compartiment obligataire a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 226 milliards de FCFA contre 7 247 milliards de FCFA la semaine précédente, soit un repli de 0,29%. Selon CGF Bourse, cette contraction de la capitalisation boursière du marché résulte du remboursement partiel du capital des emprunts obligataires dénommés « CRRH.O5-CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 et CRRH.O6-CRRH-UEMOA 5,85% 2016- 2026. » La valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 483 millions FCFA contre 37,32 milliards FCFA, soit un retrait de 98,71% par rapport à la semaine précédente, essentiellement portée par l’emprunt obligataire « TPCI.O46 - TPCI 5,99% 2020-2030 » pour un montant de 229,35 millions FCFA lors de la séance du 05 janvier 2022



Sur la période du 05 au 07 janvier 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 60 milliards FCFA. Les investisseurs ont proposé un montant de 122,23 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 203,7%. Les émetteurs ont retenu un montant de 64 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 52,4%. L’émission la plus prisée sur la semaine, selon la Revue de CGF Bourse, a été celle des bons du trésor du Togo avec un taux de couverture de 308,8% pour un montant global proposé de 77,18 milliards de FCFA.

Au terme de la semaine du 31 décembre 2021 au 7 janvier 2022, la capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 0,27%, selon la Revue Hebdomadaire publiée par la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse.

