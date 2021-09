BRVM : La capitalisation des actions relève la pente

Cette capitalisation est en effet passée de 5 347,795 milliards FCFA la veille à 5 360,553 milliards FCFA ce mardi 14 septembre 2021.

Celle du marché obligataire a enregistré une hausse de 5,005 milliards FCFA à 7098,486 milliards FCFA contre 7093,481milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions est également en hausse, s’établissant à 1,336 milliard FCFA contre 266,943 millions FCFA la veille.

Les indices ont connu une situation contrastée. L’indice BRVM 10 a ainsi baissé de 0,04% à 139,65 points contre 139,70 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,24% à 178,12 contre 177,70 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 1 955 FCFA), Setao Côte d’Ivoire, (plus 6,92% à 695 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,56% à 1 425 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,40% à 9 500 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 4,35% à 4 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,88% à 675 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,82% à 4 130 FCFA), ONATEL Burkina (moins 1,88% à 3 920 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (moins 1,55% à 635 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 1,10% à 13 500 FCFA).



Oumar Nourou







Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-capitalisation-des...

