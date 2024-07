BRVM : La capitalisation du marché des actions au-dessus des 8 700 milliards FCFA ce mardi 16 juillet 2024.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 8 740,475 milliards FCFA contre 8 652,755 milliards FCFA la veille, soit une forte augmentation de 87,72 milliards FCFA. A l’origine de cette progression, il y a celle de l’indice composite a gagné 1,01% à 234,94 points contre 232,59 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi gagné 1,10% à 117,46 points contre 116,18 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,80% à 110,71 points contre 109,83 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, il enregistre une hausse de 1,154 milliard, passant de 10 443,650 milliards FCFA le lundi 15 juillet 2024 à 10 444,804 milliards FCFA ce 16 juillet 2024.



La valeur des transactions connait une légère remontée, en s’établissant à 481,519 millions FCFA contre 371,565 millions FCFA la veille.



Le Top 5 est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 6,67% à 2 240 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 6,03% à 6 150 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,31% à 2 300 FCFA), Orange Côte d‘Ivoire (plus 3,73% à 12 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SOGB Côte d’Ivoire (moins 2,32% à 3 785 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,69% à 875 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 1 375 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,38% à 2 150 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,27% à 780 FCFA).

Oumar Nourou