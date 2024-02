BRVM : La capitalisation du marché des obligations renoue avec la hausse ce 22 février 2024.

Cette capitalisation s’est établie à 10 298,204 milliards de FCFA contre 10 292,023 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,181 milliards de FCFA.



Pour sa part, celle du marché des actions enregistre une hausse de 42,611 milliards de FCFA à 7 869,445 milliards de FCFA contre 7 826,834 milliards de FCFA le mercredi 21 février 2024.



Du côté des indices, on note une embellie. C’est ainsi que l’indice composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,55% à 211,53 points contre 210,38 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,62% à 106,26 points contre 105,61 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une forte progression de 1,28% à 99,53 points contre 98,27 points la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle est en baisse, se situant à 509,137 millions de FCFA contre 904,171 millions de FCFA le 21 février 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (plus 5,12% à 17 980 FCFA), BOA Niger (plus 4,29% à 5 100 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 10 250 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,79% à 1 140 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,58% à 755 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,88% à 785 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,48% à 9 300 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,07% à 2 320 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 0,48% à 2 090 FCFA).



Oumar Nourou

