BRVM : La première cotation de la Loterie nationale du Bénin, fixée au 13 décembre 2024

La LNB a pour objet la mobilisation de l’épargne nationale béninoise pour le financement des investissements à caractère social, culturel et sportif. A ce titre, elle est chargée de l’exploitation de toutes formes jeux de hasard, d’argent et de paris consistant en une convention onéreuse, soumise à des règles strictement formalistes et par laquelle les parties s’assujettissent réciproquement à un risque qu’elles créent. En outre, la LNB est chargée du financement des projets d’investissement à caractère social, culturel ou sportif conformément à la décision du Conseil d’administration suivant le plan de développement économique et social du Benin.



Il faut rappeler que l’Etat du Bénin est l’unique actionnaire du capital initial de la LNB d’un montant de 2 milliards FCFA. L’OPV concerne les 35% du capital de la LNB, soit 7 millions d’actions. L’émetteur qu’est la LNB offre ainsi 2 729 600 actions aux personnes physiques de nationalité béninoise résidant ou non au Bénin (39% de l’OPV), 1 370 400 actions aux personnes morales de droit béninois (20% de l’OPV), 100 000 actions aux salariés de la LNB (1% de l’OPV) et 2 800 000 actions aux personnes physiques et morales non béninoises (40% de l’OPV).



Le projet de cession d’une partie des actions composant le capital de la LNB a été initié par l’état du Benin, actionnaire unique de cette société avec un certain nombre d’objectifs : promouvoir l’actionnariat populaire et partant diversifier le dudit actionnariat, contribuer au développement du marché boursier sous régional de la BRVM, mobiliser de la ressource sans endettement pour l’Etat, garantir la transparence de l’opération de cession, améliorer la gouvernance de la LNB et accroitre la notoriété de l’entreprise auprès du grand public.



L’état du Benin avait décidé par décret du 17 juillet 2024, de réaliser, à travers une offre publique de vente (OPV), la cession d’un maximum de 9 millions d’actions sur le marché financier régional de l’UEMOA. La diffusion des 9 millions d’actions LNB dans le public a eu lieu du 7 au 25 octobre 2024 au prix de 4 800 FCFA par action.



Selon les responsables de la BRVM, la procédure d’introduction qui sera retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire. Ainsi, le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente avec un cours de référence fixé à 4 800 FCFA.

Oumar Nourou