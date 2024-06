BRVM : La première cotation de trois emprunts obligataires de plus de 265 milliards de l’Etat du Sénégal fixée au 26 juin 2024.

Dans le but de financer des investissements inscrits au budget au titre de l’année 2024, l’Etat du Sénégal, par le biais de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, avait émis ces emprunts obligataires.



C’est dans ce cadre que l’émetteur avait procédé du 18 janvier au 7 février 2024 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 11 544 982 obligations Etat du Sénégal 6,25% 2024-2028, 9 951 580 obligations Etat du Sénégal 6,45% 2024-2031 et 5 067 416 Etat du Sénégal 6,65% 2024-2034, pour un montant total de 265 639 780 000 FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 9 février 2024.



La séance de cotation des emprunts de l’Etat du Sénégal, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Au-delà de ces échanges, l’autre intérêt qui réside dans cette cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du jeudi 20 juin 2024, cette capitalisation s’établissait à 10 239,378 milliards FCFA contre 10 252,816 milliards FCFA le mercredi 19 juin 2024, soit une baisse de 13,438 milliards.



Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.

