BRVM : Le marché finit la journée du 10 mai dans la morosité

Après la journée du 9 mai, les indices sont à nouveau en baisse. L’indice composite enregistre ainsi un repli de 0,74% à 214,65 points contre 216,25 points la veille.

De son côté, l’indice BRVM 10 connait une baisse de 0,38% à 167,24 points contre 167,87 points la veille.



La même tendance baissière est notée concernant la capitalisation boursière du marché des actions qui a connu un repli de 48,171 milliards de FCFA à 6461,386 milliards de FCFA contre 6509,557 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 17,308 milliards de FCFA, à 7701,869 milliards de FCFA contre 7719,177 milliards de FCFA le 9 mai 2022.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 1,412 milliard de FCFA contre 1,554 milliard de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 2 395 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 1,98% à 8 260 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 0,95% à 1 600 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 0,57% à 4 445 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 0,50% à 2 010 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 830 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,60% à 14 105 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,39% à 790 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,01% à 1 705 FCFA).

Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fini la séance de cotation du mardi 10 mai 2022 dans la morosité avec une baisse généralisée des indicateurs clés.