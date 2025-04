BRVM : Le taux de rendement moyen du marché des actions se rehausse à 7,95%.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Par rapport à la semaine précédente où il se situait à 7,83%, ce taux de rendement connait une évolution de 0,12 point de pourcentage. Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il se situe à 10,58x le 4 avril 2025 contre 10,50x le 28 mars 2025.



La capitalisation boursière globale de la BRVM a, pour sa part, légèrement progressé de 0,07% à 21 319,53 milliards FCFA contre 21 303,56 milliards FCFA le 28 mars 2025.



Selon la revue de CGF Bourse, l’action ORANGE Côte d’Ivoire conserve sa place de meilleure performance du marché des actions, avec un gain hebdomadaire de 4,48%, après une progression notable de 11,54% la semaine précédente. « Ce rebond intervient après que le titre ait touché le support des 13 000 FCFA il y a deux semaines suite à un niveau de dividende jugé décevant par les investisseurs3, a souligné la SGI. Selon elle, cette correction a été perçue comme une opportunité d’achat, d’autant plus que le cours évoluait sous sa moyenne mobile 200 jours, attirant ainsi un regain d’intérêt. « Toutefois, note CGF Bourse, cet engouement ne s’est pas totalement reflété dans les volumes échangés, qui ont reculé à 13 291 titres cette semaine, contre 18 434 titres échangés la semaine précédente. » ORANGE Côte d’Ivoire a clôturé l’année 2024 avec une hausse de 2,1% de son résultat net, mais a abaissé son dividende net de 15,4%, passant de 780 FCFA en 2023 à 660 FCFA en 2024.



Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par CGF Bourse place ainsi Orange Côte d’Ivoire en tête (plus 4,48% à 15 150 FCFA), suivie de BOA Sénégal (plus 3,92% à 4 105 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,64% à 5 700 FCFA).



Selon toujours CGF Bourse, SICABLE Côte d’Ivoire le titre du fabricant ivoirien de câbles électriques, filiale du groupe Prysmian, a reculé de 12,91% sur la semaine écoulée sous l’effet de prises de bénéfices faisant suite à une récente dynamique haussière, portée par l’annonce d’un dividende attractif. « Cette correction s’est accompagnée d’un bond de 75% des volumes échangés à 24 870 titres négociés contre 14 176 titres échangés la semaine précédente » souligne la SGI. La société a vu son résultat net chuter de 14,3% à fin décembre 2024, s'établissant à 1,22 milliard de FCFA contre 1,43 milliard FCFA un an plus tôt.



SICABLE Côte d’Ivoire occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins 7,09% à 1 245 FCFA) suivie respectivement par CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,50% à 575 FCFA) et ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 31 mars au 04 avril 2025 par une capitalisation boursière de 10 490,41 milliards de FCFA contre 10 523,15 milliards de FCFA au 28 mars 2025, ce qui représente une régression de 0,31%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligations « FORBT.O1 - FCTC ORABANK 7,00% 2021- 2026 », « TPNE.O1 - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 », « EOS.O9 - ETAT DU SENEGAL 6,00% 2023-2028 » et « TPCI.O24 - TPCI 6,25% 2017-2029 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 813,27 millions de FCFA contre 924,98 millions de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 111,72 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés (-12,08%). Les échanges sur le marché ont principalement concerné 56 000 titres de l’obligation « TPCI.O91 - TPCI 5,90% 2024-2029 », pour une valeur de 560 millions de FCFA.

Oumar Nourou





Source : Le taux de rendement moyen du marché des actions (moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s’est rehaussé à 7,95% à l’issue de la semaine du 31 mars au 4 avril 2025, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-taux-de-rendement-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook