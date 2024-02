BRVM : Le titre Filtisac à la tête du Top 5 avec 5,56% de hausse de son cours ce 27 février 2024.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1890 FCFA la veille à 1995 FCFA ce 27 février 2024, soit une augmentation de 105 FCFA. Avec cette hausse, Filtisac efface son repli de la veille qui se situait à 5,03%.



Cette société n’a pas encore publié ses états financiers au titre de l’exercice 2023. Mais le marché s’attend à un bon résultat d’autant plus qu’au terme du troisième trimestre 2023, la société avait vu son résultat courant avant impôts s’améliorer fortement de 4, 315 milliards FCFA, en s’établissant à 4,088 milliards FCFA.



Après Filtisac, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 1 300 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,82% à 7 100 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,89% à 540 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 1,59% à 2 235 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,27% à 1 020 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 1 580 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,41% à 2 225 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 1,85% à 5 300 FCFA) et SOLIBRA Côte d’Ivoire (moins 1,15% à 86 000 FCFA).



On note une contreperformance au niveau des activités de marché. La valeur des transactions a ainsi régressé, en passant de 1,188 milliard de FCFA la veille à 460,958 millions de FCFA ce 27 février 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 14,323 milliards de FCFA, se situant à 7 894,078 milliards de FCFA contre à 7 908,401 milliards de FCFA le lundi 26 février 2024.



Celle du marché des obligations connait une baisse de 6,917 milliards, à 10 289,488 milliards de FCFA contre 10 296,405 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une baisse généralisée. L’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,18% à 212,19 points contre 212,47 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,18% à 106,73 points contre 106,92 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), s’est replié de 0,55% à 99,36 points contre 99,91 points la veille.



