BRVM : Le titre NEI CEDA Côte d’Ivoire réalise la meilleure hausse de cours avec 6,94%.

Le cours de cette valeur est passé de 720 FCFA la veille à 770 FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 21 août 2024, soit une augmentation de 50 FCFA. Au 31 décembre 2023, le résultat net de la société NEI-CEDA s’est replié de 45 millions FCFA, se situant à 1,167 milliard FCFA contre 1,212 milliard FCFA en 2022.



La société n’a pas encore publié son rapport d’activité au titre du premier trimestre 2024 ni celui du second trimestre 2024.



En dehors de NEI CEDA Côte d’Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d’Ivoire (plus 5,19% à 6 895 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,68% à 3 100 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,51% à 6 200 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,73% à 2 645 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 4,46% à 6 005 FCFA), CFA0 Côte d’Ivoire (moins 3,79% à 635 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,10% à 5 000 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,08% à 6 610 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,91% à 500 FCFA).



La valeur des transactions est de nouveau au-dessus du milliard FCFA, la transaction moyenne quotidienne de la BRVM. Elle se situe en effet à 2,632 milliards FCFA contre 3,298 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 16,909 milliards, se situant à 9 325,701 milliards FCFA contre 9 308,792 milliards FCFA le mardi 20 août 2024.



Celle du marché obligataire connait une baisse de 13 millions, passant de 10 424,600 milliards FCFA la veille à 10 424,587 milliards FCFA ce mercredi 21 août 2024.



Les trois indices sont tous en progression. L’indice BRVM composite a ainsi enregistré une hausse de 0,18% à 250,67points contre 250,22 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,16% à 125,84 points contre 125,64 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,44% à 112,24 points contre 111,75 points la veille.

