BRVM : Le titre Sicable réalise la meilleure performance du marché des actions en fin de semaine.

Le cours de cette valeur est passe de 1 255 FCFA la veille à 1 340 FCFA ce 28 mars 2025, soit une augmentation de 85 FCFA. Pour autant, la hausse du prix de l’action de la Sicable ne compense pas totalement la baisse de 7,38% de la veille. Au 31 décembre 2024, la société Sicable avait réalisé un résultat net de 1,224 milliard FCFA, en régression de 14,34% par rapport à 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,778% à 1 340 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (plus 5,33% à 790 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 3 645 FCFA), Total Sénégal (plus 3,83% à 2 440 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 3,79% à 14 500 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,52% à 580 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,98% à 4 695 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,13% à 3 950 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 0,66% à 14 400 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 0,59% à 8 400 FCFA).



La valeur totale des transactions s’est située à 1,711 milliard FCFA contre 572,704 millions FCFA le mercredi 26 mars 2025.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions connait une augmentation de 74,884 milliards, passant de 10 705,524 milliards FCFA la veille à 10 780,408 milliards FCFA ce vendredi 28 mars 2025.



Celle du marché obligataire est en baisse de 17,098 milliards, s’établissant à 10 523,146 milliards FCFA contre 10 540,244 milliards FCFA le mercredi 26 mars 2025.



Les indices sont pour la seconde journée consécutive en vert. L’indice composite a ainsi progressé de 0,70% à 287,43 points contre 285,43 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est en hausse de 0,66% à 144,53 contre 143,58 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a augmenté de 0,53% à 121,88 points contre 121,24 points la veille.

Oumar Nourou