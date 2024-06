BRVM : Le titre Tractafric Motors Côte d’Ivoire à la tête du Top5 en fin de semaine.

Cette société, qui est un acteur incontournable du marché de l’automobile ivoirien, gomme ainsi sa baisse de 6,52% de la veille. Son cours passe ainsi de 2 150 FCFA à 2 295 FCFA, soit une augmentation de 145 FCFA. Au 31 décembre 2023, la société Tractafric Motors Côte d’Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 2,084 milliards de FCFA.



A ce titre, les dirigeants de l’entreprise qui ont convoqué l’Assemblée Générale Ordinaire pour ce vendredi 21 juin 2024, ont projeté de verser aux actionnaires au plus tard le 30 septembre 2024 un dividende global brut de 2,078 milliards de FCFA, soit un dividende brut par action de 203 FCFA.



En dehors de Tractafric Motors Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,13% à 410 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 510 FCFA), BOA Bénin (plus 2,73% à 6 575 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 1,98% à 2 580 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,04% à 990 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,54% à 715 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,41% à 850 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,44% à 6 400 FCFA).



La valeur des transactions s'est établie à 1,414 milliard FCFA contre 356,074 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu une baisse de 9,388 milliards, à 8558,277 milliards FCFA contre 8567,665 milliards FCFA le jeudi 20 juin 2024.



Celle du marché des obligations est toujours en baisse de 21,838 milliards, passant de 10 239,378 milliards FCFA la veille à 10 217,540 milliards FCFA ce vendredi 21 juin 2024.



Du côté des indices, on note une baisse généralisée. C'est ainsi que l’indice BRVM Composite est en repli de 0,11% à 230,05 points contre 230,30 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,15% à 114,84 points contre 115,01 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a connu une régression de 0,05% à 109,20 points contre 109,25 points la veille.



