BRVM : Léger accroissement de la capitalisation du marché des actions ce 13 mai 2024.

Cette capitalisation est passée de 8 181,352 milliards de FCFA la veille à 8 183,588 milliards de FCFA ce 13 mai 2024. Il faut noter toutefois que cette hausse ne compense nullement la baisse de 15,612 milliards de la séance du vendredi 10 mai 2024.



Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle enregistre une baisse de 15,333 milliards, se situant à 10 255,436 milliards FCFA contre 10 270,769 milliards FCFA la veille.



La valeur des transactions s’est élevée à 589,015 millions de FCFA contre 1,382 milliard de FCFA le vendredi 10 mai 2024.



Une situation contrastée est notée au niveau des indices. L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,03% à 219,97 points contre 219,91 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 est en régression de 0,02% à 110,25 points contre 110,27 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige se retrouve aussi en baisse de 0,59% à 102,95 points contre 103,56 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 430 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 3 190 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,09% à 2 340 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,03% à 990 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,33% à 420 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,08% à 985 FCFA), Total Sénégal (moins 5,91% à 2 150 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,26% à 1 800 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,00% à 3 800 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 4,49% à 1 700 FCFA).

