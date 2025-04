BRVM : Les activités du marché enregistrent des baisses en fin de semaine.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 409,576 millions FCFA la veille à 624,221 millions FCFA ce vendredi 25 avril 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 22,792 milliards, passant de 10 797,476 milliards FCFA la veille à 10 774,684 milliards FCFA ce vendredi 25 avril 2025. De son côté, la capitalisation du marché des obligations a connu une baisse de 5,721 milliards, se situant à 10 492,350 milliards FCFA ce 25 avril 2025 contre 10 498,071 milliards FCFA le jeudi 24 avril 2025.



Les indices sont tous en baisse. L’indice BRVM Composite s’est ainsi replié de 0,21% à 287,27 points contre 287,88 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a régressé de 0,15% à 144,31 points contre 144,53 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,27% à 121,33 points contre 121,66 points la veille.



Le Top5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 645 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 5 030 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 5 910 FCFA), Total Sénégal (plus 2,46% à 2 500 FCFA) et Sonatel (plus 1,43% à 24 850 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 570 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,53% à 1 350 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,47% à 395 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,36% à 14 500 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 2,34% à 2 500 FCFA).



Oumar Nourou