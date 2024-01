BRVM : Les activités du marché toujours en zone de turbulence avec une série de baisses.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 10 janvier 2024, la valeur totale des transactions est passée de 1, 355 milliard de FCFA la veille à 325,917 millions de FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 8,454 milliards, s’élevant à 7851,007 milliards de FCFA contre 7 859,461 milliards de FCFA le mardi 9 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi dans la même logique baissière avec -11,642 milliards, passant de 10 267,518 milliards de FCFA la veille à 10 255,876 milliards de FCFA ce mercredi 10 janvier 2024.



Les indices sont toujours en zone rouge. La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a cédé 0,43% à 100,05 points contre 100,48 points la veille.



Quant à l ’indice composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,11% à 211,03 points contre 211,26 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), qui connait une baisse de 0,10% à 106,08 points contre 106,19 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,22% à 1 040 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,84% à 2 030 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,56% à 1 375 FCFA), Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 1,82% à 1 400 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,32% à 6 890 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,40% à 435 FCFA), Sodeci Côte d’Ivoire (moins 3,19% à 4 550 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,14% à 2 310 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,58% à 1 700 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,13% à 2 530 FCFA).

Oumar Nourou







Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont toujours en zone de turbulence avec une série de baisses de leur indicateur.