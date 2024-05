BRVM : Les fonds communs de titrisation de créances > et « FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030 » admis à la cote

Les fonds communs de titrisation de créances (FCTC) intitulés « FCTC Sonatel C-1 6,40% 2023-2028 » et « FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030 » ont été admis à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ce mercredi 22 mai à Abidjan.



La cérémonie de cotations du FTCT Sonatel qui s’est déroulée dans les locaux de la BRVM marque une étape significative pour l’investissement et le développement économique du marché sous régional.

Adou FAYE







Source : Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-fonds-communs-de-...

