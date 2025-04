BRVM : Les indices phares renouent vigoureusement avec la hausse ce jeudi 10 avril 2025.

L’indice BRVM Composite a gagné 1,51% à 289,19 points contre 284,89 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il s’est rehaussé de 1,62% à 145,53 points contre 143,21 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 1,42% à 122,18 points contre 120,47 points la veille.



Cette forte hausse de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation du marché des actions. Celle-ci a en effet augmenté 161,17 milliards à 10 846,575 milliards FCFA contre 10 685,405 milliards FCFA le mercredi 9 avril 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 10 463,277 milliards FCFA.



La valeur totale des transactions est demeurée au-dessus du milliard FCFA, s’établissant à 1,249 milliard FCFA contre 1,304 milliards FCFA le mercredi 9 avril 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres SIB Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 4 900 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 3 900 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 7 590 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,84% à 1 300 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 4,79% à 15 200 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,27% à 510 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,94% à 670 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 920 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,53% à 385 FCFA).

