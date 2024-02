BRVM : Les indices phares se mettent au vert en fin de semaine.

C’est ainsi que l’indice composite (indice général de la Bourse) a fini la séance de ce vendredi 2 février 2024 en accroissement de 0,23% (après un repli de 0,12% précédemment) à 207,88 points contre 207,40 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a enregistré une hausse de 0,27% (après une baisse de 0,20% la veille) à 104,29 points contre 104,01 points la veille.





Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,10% (après une baisse de 0,13% précédemment) à 96,75 points contre 96,65 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 613,393 millions de FCFA contre 301,413 millions de FCFA le jeudi1er février 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est accrue de 17,928 milliards, s’établissant à 7 733,833 milliards de FCFA contre 7 715,905 milliards de FCFA le jeudi 1er février 2024.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est de nouveau en hausse, passant de 10 194,346 milliards de FCFA la veille à 10 200,284 milliards de FCFA ce vendredi 2 février 2024 (+5,938 milliards).



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 3 655 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 6 180 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,16% à 7 100 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,00% à 8 600 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 0,93% à 10 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,81% à 1 300 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,28% à 970 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 6 000 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 630 FCFA) et Uniwax Côte d’ivoire (moins 1,89% à 520 FCFA).



Oumar Nourou

A l’issue de la dernière séance de cotation de la semaine, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se sont mis au vert, en enregistrant des hausses disparates.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-indices-phares-se...