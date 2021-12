BRVM : Les indices renouent avec la hausse après deux journées de baisses

L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi progressé 1,04% à 149,17 points contre 147,64 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a gagné 0,92% à 195,45 points contre 193,66 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 53,74 milliards de FCFA, passant de 5826,171 milliards de FCFA la veille à 5879,911 milliards de FCFA.



Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire s’est rehaussée de 3,06 milliards de FCFA à 7083,555milliards de FCFA contre 7080,495 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 603,917 millions de FCFA contre 1,074 milliard de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 575 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béreby Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 5 995 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 6 445 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,21% à 595 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 5 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 5,72% à 6 505 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,14% à 2 200 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 3,68% à 5 105 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 1 600 FCFA).



Oumar Nourou

