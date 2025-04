BRVM : Les trois indices phares démarrent la semaine du 7 avril 2025 en baisse.

L’indice composite a ainsi régressé de 0,27%(contre +0,34% le vendredi 4 avril) à 287,94 points contre 288,73points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est en baisse de 0,32% (contre +0,39% la veille) à 145,00 points contre 145,47 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a baissé de 0,49% (contre -0,14% la veille) à 121,16 points contre 121,76 points le vendredi 4 avril 2025.



La valeur totale des transactions s’est établie à 501,063 millions FCFA contre 506,153 millions FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une contraction de 6,71 milliards, passant de 10 829,125 milliards FCFA le vendredi 4 avril 2025 à 10 799,592 milliards FCFA ce lundi 7 avril 2025.



Celle du marché obligataire est par contre stationnaire à 10 490,405 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus6,09% à 610 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,42% à 1 300 FCFA), BOA Mali (plus 4,17% à 2 500 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,41% à 4 245 FCFA) et BOA Niger (plus 2,58% à 2 780 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,01% à 730 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 4,47% à 5 445 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,28% à 3 245 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,93% à 2 570 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,13% à 3 100 FCFA).

Oumar Nourou