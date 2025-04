BRVM : Les trois indices phares enregistrent leur troisième journée de baisses ininterrompues ce mercredi 16 avril 2025.

L’indice BRVM Composite s’est ainsi replié de 0,27% à 285,81 points contre 286,59 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,32% à 143,98 points contre 144,44 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en légère baisse de 0,04% à 121,75 points contre 121,80 points la veille.



Ces baisses, notamment celle de l’indice BRVM composite, se sont répercutées négativement sur la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est repliée de 29,016 milliards, passant de 10 748,902 milliards FCFA la veille à 10 719,886 milliards FCFA ce 16 avril 2025. Celle du marché des obligations est en aussi en baisse de 3,159 milliards, s’établissant à 10 454,503 milliards FCFA contre 10 457,662 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est relevée, en s’établissant à 738,932 millions FCFA contre 468,013 millions FCFA la veille.



Le titre Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,03% à 990 FCFA) occupe pour la seconde journée consécutive le Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,96% à 615 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,00% à 530 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,19% à 14 200 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 925 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 2 305 FCFA), ETI Togo (moins 6,67% à 14 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,56% à 570 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 6 000 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,65% à 1 715 FCFA).



Oumar Nourou