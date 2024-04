BRVM : Les trois indices phares renouent avec la hausse après une série de baisses continues.

L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,35% à 218,94 points contre 218,18 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,36% à 110,20 points contre 109,80 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en progression de 0,30% à 102,47 points contre 102,16 points la veille.



La valeur des transactions s’est rabaissée à 1,676 milliard de FCFA alors qu’elle se situait à 4,554 milliards de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 28,404 milliards, passant de 8 116,831 milliards de FCFA le lundi 22 avril 2024 à 8 145,235 milliards de FCFA ce mardi 23 avril 2024.



Celle du marché des obligations s’est établie à 10 314,983 milliards de FCFA contre 10 320,400 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 5,417 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,54% à 6 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’Electricité Côte d’Ivoire (plus 2,92% à 1 585 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,86% à 3 600 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 2 215 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,22% à 1 100 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,46% à 7 095 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,32% à 750 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 0,78% à 1 280 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (moins 0,42% à 1 190 FCFA).



Oumar Nourou

