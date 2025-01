BRVM : Les trois indices phares renouent avec la hausse ce jeudi 16 janvier 2025.

L’indice BRVM Composite à, de ce fait, progressé de 0,31% à 270,93 points contre 270,09 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,32% à 136,23 points contre 135,80 points précédemment. La hausse de l’indice BRVM Prestige est plus élevée avec 0,64% à 112,48 points contre 111,76 points la veille.



La hausse des indices a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a augmenté de 30,789 milliards, à 9 892,8236 milliards FCFA contre 9 862,034 milliards FCFA le mercredi 15 janvier 2025.



Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 593,665 milliards FCFA.



Concernant la valeur totale des transactions, elle connait une régression, passant de 627,324 millions FCFA la veille à 338,973 millions FCFA ce jeudi 16 janvier 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,88% à 430 FCFA), Total Sénégal (plus 3,91% à 2 390 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,05% à 8 450 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (plus 2,53% à 14 000 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,63% à 670 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,20% à 450 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 650 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,07% à 3 790 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 000 FCFA).



Oumar Nourou

Après deux journées de baisse ininterrompue, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 janvier 2025.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-trois-indices-pha...