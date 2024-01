BRVM : Les trois indices phares renouent avec la hausse en fin de semaine

La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a gagné 0,71% à 98,39 points contre 97,70 points la veille.



Quant à l ’indice composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,19% à 209,33points contre 208,94 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), enregistre une hausse de 0,9% à 105,20 points contre 105,11 points précédemment.



La valeur des transactions s’est établie à 402,976 millions de FCFA contre 201,403 millions de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 14,64 milliards, à 7787,629 milliards de FCFA contre 7 772,989 milliards de FCFA le jeudi 11 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 10,51 milliards, passant de 10 226,172 milliards de FCFA la veille à 10 236,682 milliards de FCFA ce vendredi 12 janvier 2024.





Pour ce qui est du Top 5 des plus fortes hausses de cours, il est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,45% à 2 525 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,05% à 2 355 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 6 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 450 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,13% à 2 400 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sodeci Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 4 360 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 6,59% à 3 260 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 6,53% à 1 645 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,80% à 1 300 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,46% à 750 FCFA).



Oumar Nourou

