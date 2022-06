BRVM : Moins de 140 millions de FCFA de transactions enregistrées ce lundi 13 juin

La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 139,647 millions de FCFA contre 343,729 millions de FCFA la veille. Il faut noter que ces transactions sont en baisse constante depuis le jeudi 9 juin oû elles s’élevaient à 462,585 millions de FCFA.



Contrairement à la séance du vendredi 10 juin 2022, la situation est contrastée au niveau des indices. L’indice BRVM 10 a ainsi perdu 0,52% à 162,50points contre 163,35 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Composite a gagné 0,23% à 209,49 points contre 209,01 points précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 14,523 milliards, s’élevant à 6306,109 milliards de FCFA contre 6291,586 milliards de FCFA précédemment.



Celle du marché obligataire est restée, pour la deuxième journée consécutive, stationnaire à 7827,039 milliards de FCFA.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 145 000 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 1 550 FCFA), BOA Niger (plus 6,47% à 6 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,04% à 965 FCFA), et SITAB Côte d’Ivoire (plus3,0% à 1 335 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CROWN SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 4,45% à 4 290 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,54% à 2 315 FCFA), Oragroup Côte d’Ivoire (moins 3,52% à 3 700 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,86% à 9 175 FCFA).



Oumar Nourou

