BRVM : NSIA Banque Côte d’Ivoire réalise la plus forte hausse de cours avec 5,73%.

Le cours de cette valeur est passé de 5 675 FCFA la veille à 6 000 FCFA ce jeudi 18 avril 2024, soit une augmentation de 325 FCFA. Entre le mardi 16 avril 2024 où elle cotait à 5 500 FCFA et ce jeudi 18 avril 2024, l’action NSIA Banque Côte d’Ivoire enregistre une augmentation de 500 FCFA. Les investisseurs sanctionnent positivement les bons résultats de la Banque à la fin de l’exercice 2023. En effet, Au terme de l’exercice 2023, NSIA Banque Côte d’Ivoire a su renforcer sa position sur le marché bancaire ivoirien avec un résultat net de 34,8 milliards FCFA, en hausse de 8% par rapport à 2022.



Apres le mercredi 17 avril 2024 où elle occupait le cinquième rang, NSIA Banque Côte d’Ivoire est à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 5,73% à 6 000 FCFA), suivie respectivement par les titres BICICI Cote d’Ivoire (plus 5,71% à 7 400 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 4,07% à 1 790 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,05% à 770 FCFA) et Filtisac Cote d’Ivoire (plus 3,63% à 2 000 FCFA).







Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 2 010 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 1 205 FCFA), Vivo Energy Cote d’Ivoire (moins 3,85% à 750 FCFA), UNIWAX Cote d’Ivoire (moins 2,91% à 500 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (moins 2,14% à 1 600 FCFA).



La valeur des transactions est remontée à 1,793 milliard de FCFA contre 579,380 millions de FCFA la veille.







Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en repli de 8,245 milliards à 8 152,682 milliards de FCFA contre 8 160,927 milliards de FCFA le mercredi 17 avril 2024.







Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 3,136 milliards, passant de 10 312,430 milliards de FCFA la veille à 10 309,294 milliards de FCFA ce 18 avril 2024.



Les indices sont tous en baisse. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,10% à 219,14 points contre 219,36 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,15% à 110,40 points contre 110,57 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en régression de 0,18% à 102,40 points contre 102,58 points la veille.

