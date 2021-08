BRVM : Note positive du marché des actions à la dernière semaine du mois de juillet

En variation hebdomadaire, souligne cette SGI, les indices BRVM 10 et BRVM C ont gagné respectivement 0,23% et 0,56%.

Quant à la capitalisation boursière, elle est passée de 5 033 081 053 361 FCFA à 5 060 947 604 931 FCFA. Au terme de la semaine sous revue, les indicateurs d’activités du marché ont mis en exergue 1,211 millions de titres transigés pour une valeur de 1,763 milliard FCFA.



La valeur ECOBANK TOGO a été le titre le plus actif en volume quand l’action Société des caoutchoucs de Grand Béréby (-2,96% à 3 600 FCFA) vient en tête des titres les plus actifs en valeurs avec 20,52% de la valeur des transactions de la semaine.

De son côté, le titre SUVRIVOIRE (+15,05% à 1 185 FCFA) a réalisé la meilleure performance de la semaine. << Cette appréciation du cours du titre est liée à la belle performance affichée dans ses états financiers publiés cette semaine>>, analyse Impaxis Securities. La SGI souligne en effet que Sucrivoire a réalisé un résultat net de 2,472 milliards FCFA après une perte de 3,993 milliards FCFA pour l’exercice 2019, soit un bond de 162%.



Concernant le compartiment de la dette du marché financier sous-régional, il a terminé la semaine du 26 au 30 juillet avec une valeur de transaction globale de 10,233 millions FCFA pour un volume de 1 081 141 de titres transigés.

Selon Impaxis Securities, les titres "TPCI 5,95% 2017-2024” et "TPCI 5.99% 2015-2025” ont été les titres les plus négociés de la semaine avec respectivement 49,35% et 49,32% de la valeur des transactions. Au terme de la semaine sous revue, la capitalisation boursière s'est établie à 6 808,05 milliards FCFA contre 6 820,10 milliards FCFA le vendredi 23 Juillet.



Omar Nourou







Source : Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est terminé sur une note positive au terme de la semaine du 26 au 30 juillet 2021, selon La revue hebdomadaire des marches éditée par la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

