BRVM : Onatel Burkina Faso dans le Top 5 des plus fortes hausses de cours, en fin de semaine

Samedi 6 Avril 2024

A l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 5 avril 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ONATEL (Office National des télécommunications) du Burkina Faso s’est positionné à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,24%. <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">

<img src="https://www.lejecos.com/photo/art/default/79343690-57480658.jpg?v=1712359247" alt="BRVM : Onatel Burkina Faso au Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine." title="BRVM : Onatel Burkina Faso au Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine." />

</div>

<div>

Le cours de cette valeur est en effet passé de 2 280 FCFA la veille à 2 445 FCFA ce 5 avril 2024, soit une augmentation de 165 FCFA. Les investisseurs ont ainsi sanctionné positivement le résultat 2023 de la société ONATEL malgré la baisse de 1,243 milliards de son résultat net qui s’est établi à 21,129 milliards de FCFA contre 22,372 milliards de FCFA en 2022. <br /> <br /> Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,45% à 17 500 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Cote d’Ivoire (plus 1,05% à 5 760 FCFA), BOA Niger (plus 0,75% à 6 045 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 0,68% à 7 400 FCFA). <br /> <br /> Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 7 400 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 5,51% à 4 205 FCFA), SOGC Cote d’Ivoire (moins 5,01% à 3 700 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,92% à 2 450 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,18% à 760 FCFA). <br /> <br /> La valeur des transactions s’est élevée à 1,614 milliard de FCFA contre 1,398 milliard de FCFA la veille. <br /> <br /> Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est passée de 8040,147 milliards de FCFA le 4 avril 2024 à 8009,584 milliards de FCFA ce vendredi 5 avril 2024, soit une baisse de 30,563 milliards. <br /> <br /> Celle du marché des obligations est, par contre, en hausse de 9,995 milliards, se situant à 10 255,828 milliards de FCFA contre 10 245,833 milliards de FCFA la veille. <br /> <br /> Concernant les indices, on note une baisse généralisée. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,38% à 215,30 points contre 216,12 points la veille. <br /> <br /> Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,37% à 108,08 points contre 108,48 points précédemment. <br /> <br /> De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec un repli de 0,06% à 102,23 points contre 102,29 points la veille. <br /> <br /> <strong> Oumar Nourou</strong>

</div>

<br style="clear:both;"/><br /><br />Source : <a href="https://www.lejecos.com/BRVM-Onatel-Burkina-Faso-au-Top-5-des-plus-fortes-hausses-de-cours-en-fin-de-semaine_a26298.html" class="link">https://www.lejecos.com/BRVM-Onatel-Burkina-Faso-a...</a>

