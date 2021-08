BRVM : Plus de 10 milliards de FCFA de transactions enregistrés en début de semaine

Par rapport à la séance du vendredi 20 août 2021 où elle s’élevait à 328,335 millions FCFA, la valeur totale des transactions connait ainsi une forte augmentation de 9,838 milliards de FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est établie à 5286,140 milliards de FCFA contre 5292,200 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 6,06 milliards de FCFA.



Celle du marché des obligations s’est, de son côté, élevée à 6920,582 milliards de FCFA contre 6921,413 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 831 millions de FCFA.



Concernant les deux indices, ils se sont tous repliés. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 0,12% à 138,77 points contre 138,93 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a perdu de 0,11% à 175,65 points contre 175,85 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,47% à 1 870 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 4 785 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,86% à 545 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 5,11% à 3 700 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 825 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 3 600 FCFA), SOLIBRA Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 140 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (moins 6,48% à 2 165 FCFA), Société multinationale de bitumes Côte d’Ivoire (moins 2,71% à 6 810 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (moins 2,37% à 3 705 FCFA).

