BRVM : Plus de 3 milliards FCFA de transactions enregistrées ce 28 mai 2024.

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 3,104 milliards de FCFA contre 1,592 milliard de FCFA le lundi 27 mai 2024. Le marché a enregistré une valeur transigée de 2,571 milliards de FCFA au niveau du compartiment des obligations.



En particulier, il y a eu l’achat de 87 500 obligations TPBF (Trésor Public du Burkina Faso) 6,50% 2017-2027 pour une valeur de 857,500 millions FCFA, l’achat de 60 000 obligations TPBF 6,50% 2018-2025 pour une valeur de 588 millions de FCFA et l’achat de 57 150 obligations Etat du Sénégal 5,95% 2022-2034 pour une valeur de 571,500 millions de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 55,968 milliards, passant de 8356,319 milliards de FCFA la veille à 8 412,287 milliards de FCFA ce mardi 28 mai 2024.



celle du marché obligataire connait une baisse de 5,403 milliards FCFA, à 10 301,266 milliards FCFA contre 10 306,669 milliards FCFA le lundi 27 mai 2024.



L’indice BRVM Composite a progressé de 0,67% à 226,12 points contre 224,62 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,81% à 113,43 points contre 112,52 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,62% à 104,93 points contre 104,28 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 6,25% à 1 700 FCFA), Total Sénégal (plus 5,00% à 2 415 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 2,52% à 11 795 FCFA), BOA Niger (plus 2,16% à 5 900 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 1,89% à 1 885 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,36% à 1 060 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,21% à 1 000 FCFA), BOA Sénégal (moins 2,28% à 3 855 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 750 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 500 FCFA).

