BRVM : Poursuite de l’embellie de la capitalisation du marché des actions.

Après la hausse de 23,847 milliards de la veille, cette capitalisation a, en effet, enregistré une autre augmentation de 36,4 milliards. Ce qui porte la capitalisation à 7856,420 milliards de FCFA contre 7820,020 milliards de FCFA le mardi 12 décembre 2023. En l’espace de deux séances de cotation, la capitalisation du marché des actions a connu une hausse de 60,247 milliards de FCFA.



Cette situation haussière est consécutive à la progression de 0,47% de l’indice BRVM Composite à 211,18 points contre 210,20 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,56% à 106,40 points contre 105,81 points précédemment.

Par contre, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,65% à 98,92 points contre 99,57 points la veille.





Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 10 328,069 milliards de FCFA.



La valeur totale des transactions s’est légèrement rehaussée à 381,833 millions de FCFA contre 274,099 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 10 640 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 3 115 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 3,43% à 10 850 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 1 050 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 1 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 7 125 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,78% à 550 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,58% à 6 800 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 16 000 FCFA).



Oumar Nourou

L’embellie de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), notée depuis le mardi 12 décembre 2023, s’est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce mercredi 13 décembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-l-embell...