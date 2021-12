BRVM : Repli des indicateurs clés de la Bourse en ce début décembre 2021

La valeur totale des transactions s’est ainsi établie à 566,368 millions de FCFA contre 5,435 milliards de FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions est passée de 5966,415milliards de FCFA la veille à 5934,651 milliards de FCFA ce premier décembre 2021, soit une baisse de 31,764 milliards de FCFA.



Celle du marché obligataire est demeurée au même niveau que la veille, soit 7100,577 milliards de FCFA.



L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a perdu 0,87% à 150,95 points contre 152,28 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a cédé de 0,53% à 197,27 points contre 198,33 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 365 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,80% à 550 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,59% à 1 795 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 1,78% à 6 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,70% à 895 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,39% à 4 260 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,81% à 1 300 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,06% à 2 060 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,52% à 11 210 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,44% à 4 000 FCFA).



Oumar Nourou

