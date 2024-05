BRVM : Un volume d’affaires hebdomadaire de 2,972 milliards FCFA enregistré par le compartiment obligataire.

Par rapport à la semaine précédente, ce volume d’affaires connait une baisse de 13%. Selon Impaxis, les transactions du marché ont porté principalement sur trois titres obligataires : CRRH.O10 6,10% 2022-2037, TPCI.O66 5,90% 2021- 2031 et TPCI.O54 5,90% 2020-2030. La valeur transigée sur ces titres représente respectivement 15,76%, 17,89% et 57,69% des transactions, soit un total de 91,34% des valeurs transigés. Ce qui constitue une valeur de 2 715 224 000 FCFA.



Après la séance de bourse du 17 mai 2024, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une légère baisse de 0,25 en s’établissant à 10 245 548 856 630 FCFA.



Durant la semaine sous revue, la BRVM a enregistré une croissance de 0,10%, clôturant à 220,13 points. « Cette hausse est principalement liée aux indice BRVM-FINANCES (1,69%) et BRVM-AGRICULTURE (5,27%) », note la SGI Impaxis. Cependant, les indices BRVM-AUTRES SECTEURS (-9,6 2%), BRVM-TRANSPORT (-2,7 1%), BRVM-SERVICES PUBLICS (-1,04%), BRVM-INDUSTRIE (-0,78%) et BRVM-DISTRIBUTION (-0,74%) ont clôturé dans le rouge.



L’indice BRVM PRESTIGE enregistre une baisse de 1,52% et termine la semaine à 101,99 points. Cette contreperformance est expliquée par Impaxis par la baisse de certains titres qui composent l’indice notamment Oragroup Togo (-16,05%), Sonatel Sénégal (-5,74%), Total Sénégal (-2,84%), Total Côte d’Ivoire (-1,54%), Nestlé Côte d’Ivoire (-1,19%) et PALM Côte d’Ivoire (-1,10%).



« Cette semaine est marquée par 21 titres en baisse contre 20 en hausse », signale Impaxis dans sa revue. Le titre SUCRIVOIRE occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une forte progression de 17,50%, BERNABE Côte d’Ivoire se positionne à la deuxième place du classement avec une variation à la hausse de 12,97%. A la troisième, quatrième et cinquième place du top 5 la SGI signale les titres SAPH Côte d’Ivoire, ECOBANK C I et SOGB qui ont respectivement augmenté de 12,13%, 8,27% et 7,74%.



D’après toujours la publication de Impaxis, le titre FILTISAC Côte d’Ivoire se positionne en tête du flop de cette semaine avec une forte baisse de 28,21%, ORAGROUP enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 16,05%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop nous retrouvons les titres SETAO CI, SAFCA Côte d’Ivoire et BOA MALI qui ont enregistré respectivement une baisse de 9,62%, 9,05% et 5,88%.



Au terme de la séance de bourse de la semaine, le marché a enregistré un volume d’affaires de 3 547 994 121 FCFA pour un volume de 2 224 436 titres transigés. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 0,10%, s’affichant à 8 189 265 018 824 FCFA.



