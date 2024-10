BTP : Un syndicaliste dénonce une dette intérieure dépassant 300 milliards FCFA Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2024 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (SPEBTP), Oumar Ndir, a révélé lundi que l'État sénégalais doit plus de 300 milliards de francs CFA aux entreprises du secteur BTP, selon PressAfrik. Intervenant lors de l'assemblée générale du syndicat à Dakar, M. Ndir a indiqué que les principales entreprises du secteur, notamment la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE), le Consortium d'entreprises (CDE) et Eiffage, sont les plus affectées par cette dette de l'État. « Après une période d'accalmie, cette dette s'est de nouveau accumulée », a-t-il regretté. Le nouveau président du SPEBTP a appelé à l'annulation de cette dette et à un soutien renforcé au secteur national afin de favoriser le développement du pays. Il a rappelé que « le secteur du BTP emploie entre 500 000 et 600 000 personnes », soulignant que « c'est un levier essentiel pour combattre le chômage des jeunes ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/btp-un-syndicaliste-denon...

