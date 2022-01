BURKINA: Le Président Marc KABORE détenu en lieu sûr dans une villa de Ouagadougou par les mutins, une dizaine de dignitaires du régime sous haute surveillance

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, un groupe d’officiers proches du lieutenant colonel Emmanuel ZOUNGRANA, ont mis aux arrêts ce lundi matin le Président Roch Christian Marc KABORE et une dizaine de dignitaires du régime. Détenu en lieu sûr dans une villa de la capitale, après avoir criblé de balles sa voiture qui voulait rallier l’ambassade de France, les mutins se sont emparés de la Radio et Télévision publique et s’affairent aux derniers réglages pour la rédaction de la nouvelle charte de transition.

L’affaire ZOUNGRANA Emmanuel révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique dans une édition précédente qui a fait beaucoup de désordre surtout au niveau des régiments vient d’emporter le locataire du palais Kosyam. Après des tirs nourris à l’arme lourde et automatique toute la journée d’hier, c’est finalement tôt ce matin que les mutins ont mis aux arrêts le Président Marc KABORE. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce lundi, le groupe d’officiers proches du Lieutenant-colonel ZOUNGRANA ont placé en détention en lieu sûr le Président. Confidentiel Afrique a appris aussi l’arrestation d’une dizaine de dignitaires du régime. Les portables et la tablette du Président ont été confisqués. L’armée s’est emparée de la Radio et télévision publique et s’affaire aux derniers réglages pour sa charte de transition politique et sécuritaire.

Confidentiel Afrique l’écrivait dans une édition précédente que l’arrestation de l’officier Arsade Mohamed Emmanuel ZOUNGRANA avec huit autres militaires de haut rang constituait une grosse patate chaude dans les mains du Président burkinabé Roch Christian KABORE. Ce dernier avait été mal informé sur au terme d’une fiche de renseignement des services secrets militaires sans preuves solides qui a atterri au palais Kosyam.



