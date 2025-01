BUSINESS FAMILIAL EN PLEINE RUE Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2025 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

"Dakar, capitale de la convivialité, de l’hospitalité et, apparemment, du business florissant des mendiants. Si vous traversez la ville, vous ne pouvez pas les manquer. Ce ne sont pas seulement des individus isolés..." Dakar, capitale de la convivialité, de l’hospitalité et, apparemment, du business florissant des mendiants. Si vous traversez la ville, vous ne pouvez pas les manquer. Ce ne sont pas seulement des individus isolés, non, ils ont formé des « familles d’affaires » bien structurées. Le père, la mère, les enfants… tous sur le terrain, à l’affût de la générosité des automobilistes. Et des passants ! Le plus impressionnant, c’est que l’équipe a bien appris sa stratégie : le père occupe le bord du rond-point, la mère reste là pour « assurer » la garde et les enfants, eux, sont les plus performants en manœuvres acrobatiques entre les voitures. Comme quoi, la famille, ça peut aussi rimer avec business ! Ces petites scènes de la vie dakaroise rappellent à quel point le « masslaa » prend toutes les formes possibles. Au-delà de l’accueil chaleureux et des sourires, Dakar sait aussi offrir des opportunités… même aux plus téméraires. Après tout, chez nous, tout est possible, y compris des familles entrepreneuriales à la recherche de quelques pièces, voire de grosses fortunes, pour parfaire leur business model. La Teranga, n’est-ce pas un concept qui s’adapte à toutes les générations ? Source Logo: Le Soleil Primary Section: Opinions Archive setting: Unique ID: Alioune



