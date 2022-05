Baba TANDIAN crache du feu sur Maitre Babacar NDIAYE, actuel Président de la FSB et révèle... M. Baba TANDIAN tire à boulets rouges sur Maitre Babacar NDIAYE, actuel Président de la Fédération Sénégalaise de BasketBall qu'il accuse de vouloir s'accaparer du Basket en révisant les textes a sa guise. Il va même plus loin en promettant de déposer une plainte contre lui et son administration financière pour malversation sur des centaines de millions.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 23:53



