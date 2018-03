Baba Tandian : « Babacar Ndiaye est un président par défaut» L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Baba Tandian a déploré la double casquette de son successeur, Me Babacar Ndiaye. à la fois président de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) et du Dakar Université Club (DUC).

« Ce n’est pas une bonne chose d’être président d’un club et d’une Fédération. Moi, j’étais président des clubs. Ce qui se passe actuellement, n’est pas bon parce que quand il y a problème, il ne pourra jamais trancher. Tous les problèmes que le Duc avait causé, Babacar Ndiaye n’a pu les sanctionner parce qu’il est le président du club. En revanche, moi, je n’avais pas ce problème. Je sanctionnais car je respectais la légalité. Ce qui est le pire, c’est de savoir qu’on doit sanctionner, et qu’on n’arrive pas à le faire », a-t-il regretté dans un entretien accordé à Igfm.



«C’est une honte»



« Me Babacar Ndiaye est un supporter du Duc c’est pour cela qu’il ne va jamais sanctionner. La preuve, il a fait la chose la plus honteuse ici. Il a peint le stadium Marius Ndiaye en jaune et noir. C’est une honte et lorsque je l’ai vu, je l’ai dénoncé jusqu’à ce qu’il l’enlève. Cela veut dire qu’il ne respecte pas les clubs. On aurait dû mettre les couleurs de la FIBA. C’est vraiment scandaleux. Donc, il faut qu’il comprenne qu’il est président de la Fédération par défaut », a-t-il expliqué, indiquant que "Me Ndiaye doit être équitable dans ce qu’il fait".









Source: igfm

