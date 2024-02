Baba Tandian, imprimeur : « La sortie du Président Sall est apaisante et agréable à suivre »

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2024 à 23:18

Baba Tandian apprécie positivement le discours du président de la République, Macky Sall. Il estime qu’il s’agit d’une très belle sortie du Président Macky Sall, qui a surpris son monde. Il précise que c’est un ouf de soulagement.



« C’est une sortie apaisante et agréable à suivre. Il a remis la democratie sénégalaise sur les rails à nouveau, avant le 2 avril. C’est une lueur d'espoir aussi, pour les détenus célèbres. C’est assurément un grand bénéfice pour l'économie du pays. Sa sortie est sans aucun doute une bonne chose pour la classe politique et économique », apprécie l’imprimeur Baba Tandian.



Ousmane Wade