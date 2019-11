Baba Tandian : « le Président Ghazouani symbolise un gage de stabilité dans la sous-région » Hommes d’affaires et Éditeurs de presse, Baba Tandian est également un observateur averti de la géopolitique de la sous région. Dans cet entretien accordé au quotidien mauritanien « Rénovateur », l’ancien patron de la Fédération sénégalaise de Basketball fait une analyse des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie, le dernier forum de Dakar sur la paix et la sécurité et la situation des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Morceaux choisis de l’entretien.

Forum de Dakar sur la paix et la Sécurité en Afrique



Cette bonne opinion a été confirmée par l’homme dès qu’il a pris la parole. Un discours fort et bien structuré qui envahit une salle plongée dans une profonde écoute. Le président Ghazouani impressionne par la maîtrise de son sujet de la question djihadiste dans le Sahel. La sérénité se dégageant dans son discours d’une critique de l’approche onusienne de résolution de la crise terroriste a charmé la salle qui ne cessait d’applaudir fréquemment les séquences du discours. Il a même ravi la vedette au président Macky Sall. Son discours a vraiment fait tilt. Il a frappé l’esprit de l’opinion publique sénégalaise. D’ailleurs au lendemain, il a partagé la Une des quotidiens sénégalais. Un bon baromètre du niveau d’appréciation de la posture de l’homme. Un véritable chef d’Etat, mais surtout l’incarnation d’un leadership naissant pour la Mauritanie, mais aussi pour la sous-région. Les Sénégalais venaient de découvrir l’homme. Ghazouani a trouvé des supporters et des sympathisants au sein du peuple sénégalais…



… les Sénégalais se sont retrouvés dans le discours du président mauritanien qui colle à l’actualité terroriste en cours. Surtout que la Mauritanie est plus exposée que le Sénégal. Cependant il est clair aucun pays de la sous-région n’est pas épargné. C’est pourquoi le peuple sénégalais se sent réconforter par le discours du président Ghazouani qui n’est pas un homme versatile. Ghazouani symbolise un gage de stabilité dans la sous-région. Parce que même si le Sénégal ne fait pas partie du G5 (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina et Tchad), le président Ghazouani a montré que notre pays méritait d’y figurer, surtout que le Sénégal est l’un des plus grands contributeurs en termes de troupes au Mali.



D’ailleurs, d’aucuns ont vu un plaidoyer du président Ghazouani en faveur du Sénégal. Mais ce qui est important de retenir, c’est le leadership affiché du président mauritanien sur la question djihadiste. Si les autres chefs d’Etat impliqués dans ce dossier suivent la voie tracée par Ghazouani, c’est sûr qu’on peut espérer une bonne avancée dans la lutte sur ce dossier. Sa posture s’affiche comme intégratrice d’un vaste mouvement d’ensemble, mais aussi d’une touche particulière puisque l’homme parle en

connaissance de cause.





Relations sénégalais entre Mauritanie et le Sénégal



Depuis le passage de Ghazouani au cours de forum, Macky Sall sait désormais qu’il peut compter sur cet homme pour ensemble construire l’émergence des deux pays surtout à l’aune des découvertes du gaz et du pétrole. L’on ne peut construire nos pays dans l’anarchie, dans le manque de respect de l’un et de l’autre. Il faut un respect réciproque pour éviter de développer des sentiments de frustration de part et d’autre. Nos deux pays ont connu une histoire similaire. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Alors lorsque les deux chefs d’Etat parviennent à une convergence de vue, il faut saluer et encourager cette synergie. Jusqu’ici on a parlé le même langage dans le processus de l’exploitation future de nos ressources naturelles que le Bon Dieu nous a dotées, il faut compter dans cette même dynamique avec la construction du futur pont de Rosso qui va encore participer à densifier nos échanges économiques. Je crois qu’aujourd’hui, les deux pays ont la chance de compter sur deux hommes d’Etat engagés, patriotiques et dotés de vision mutuelle pour la prospérité de notre pays…



… le président de la République de Mauritanie a eu pour la presse sénégalaise. Cette interview accordée à notre quotidien national démontre que Ghazouani accorde non seulement un intérêt pour la presse sénégalaise, mais au-delà c’est pour tout le peuple sénégalais parce qu’il a cherché à marquer les esprits, mais aussi à prendre date. Cette interview traduit le ressenti que le chef de l’Etat mauritanien a pour le Sénégal. Il faut y avoir la ligne de conduite que l’homme entend imprimer à la relation qu’il veut mettre en place avec le Sénégal.



Les réfugiés mauritaniens au Sénégal

C’est un cheveu dans la soupe. Tous les présidents mauritaniens de ces dernières années ont posé des jalons pour un règlement définitif de cette question. Ely Ould Vall, Sidi Abdallah, Aziz et Ghazouani aujourd’hui, chacun a cherché à faire bouger les choses dans cette histoire créée par Ould Taya. Aujourd’hui l’espoir est permis avec Ghazouani parce qu’il n’est pas un va-t-en-guerre. J’ai eu la chance de côtoyer les quatre derniers présidents. Ghazouani, je l’ai connu quand il était directeur général de la Sûreté nationale, il était au cœur du changement avec Taya. Donc c’est quelqu’un qui est très imprégné de cette question. A mon humble avis, avec lui, on pourrait arriver à un règlement définitif de la question des réfugiés mauritaniens. Il ne faut pas reprocher au président un certain mutisme parce que ce dossier est très important et sérieux. Les décisions doivent être prises dans un grand sens des responsabilités. Laissons-lui le temps de s’installer, vous verrez rapidement qu’on ne va plus parler de ce dossier.



