Baba Tandian révèle : “Entre l’Afrobasket féminin et le Mondial en Chine, plus de 120 millions ont été distribués à ces arrivistes dont Me Ndiaye”… Baba Tandian n’a pas été du tout tendre avec les dirigeants actuels du Basket sénégalais. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basketball évoque les difficultés que traverse le basket sénégalais. Des problèmes qui, à l’en croire, sont causés par Me Babacar Ndiaye et son équipe, qui pour Tandian, sont des «arrivistes», obsédés par la quête d’argent facile et des incompétents pour gérer le basket.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|



A en croire Baba Tandian, depuis l’accession de Me Babacar à la tête de la Fédération, une accumulation de scandales financiers, une vraie bamboula font les beaux jours de cette discipline qui nous a valu tant de satisfaction dans le passé. «Entre l’Afrobasket féminin et le Mondial en Chine, plus de 120 millions ont été distribués à ces arrivistes dont Me Ndiaye. D’après mes informations, le président de la République a donné des primes de 10 millions, des primes de participation, de regroupement, de matchs, entre autres ; le tout fait 18 ou 19 millions F Cfa. Cependant, 5 ou 6 personnes ont touché cet argent dont le président de la Fédération, lui-même», informe-t-il dans les colonnes de SourceA.



Baba Tandian n’en veut pas, seulement, au président Babacar Ndiaye. La preuve, il a, également, catapulté dans les cordes le directeur technique. «L’ensemble des sommes que Maguette Diop, directeur technique national, a perçues, sous le magistère de Me Babacar Ndiaye, dépasse largement les 70 millions F Cfa. Au moment où les joueurs réclament leurs primes de 2 millions F Cfa», révèle-t-il.

