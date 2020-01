Babacar Diop : « nous demandons à Famara Ibrahima Sagna de démissionner du comité de pilotage du dialogue national » Le Docteur Babacar Diop a invité le président du comité de pilotage du dialogue national de démissionner de son poste.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

« Nous demandons à Famara Ibrahima Sagna de démissionner de son poste de président du comité de pilotage du dialogue national parce que nous ne voulons pas que son nom soit utilisé pour des manœuvres politiciennes qui ne sont que du bruit et de la fureur, qui accentue la pollution politique dans ce pays. Famara Ibrahima Sagna est un homme pour qui nous avons beaucoup de respect et j’irai le voir pour lui dire de démissionner », a dit le professeur Babacar Diop dans l’émission Grand Jury, ce dimanche, sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos