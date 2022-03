Babacar Gaye démissionne de la vice présidence de "And Suqali"

Un départ, qui ne remet pas en cause son compagnonnage avec Oumar Sarr, Président du Parti, mais qui répond plutôt à un besoin ” de faire le bilan à mi-parcours du fonctionnement de notre parti et d’en tirer des conséquences”, a -t-il expliqué

Ainsi, après mûre réflexion, Babacar Gaye d’annoncer avoir décidé de se décharger de ses fonctions de Vice-Président chargé de l’orientation idéologique et des affaires administratives du Parti des Libéraux et Démocrates (Pld/And Suqali) tout en restant membre du Pld/And Suqali.





”Je compte dorénavant poursuivre mon engagement au service du pays avec moins de responsabilités dans un parti politique qui exigent beaucoup de présence et de sacrifices; et surtout avec plus de liberté dans la prise en charge de mes responsabilités citoyennes “,a fait savoir Babacar Gaye.

Babacar Gaye, ancien porte parole du PDS par ailleurs membre fondateur du Parti des Libéraux et Démocrates And Suqali, Babacar Gaye a décidé de démissionner de ses fonctions de Vice-Président chargé de l'orientation idéologique et des affaires Administratives dudit Parti.