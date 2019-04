Babacar Gaye: «j’ai le sentiment que le Sénégal vient d’avoir un président républicain»

Le porte-parole du PDS Babacar Gaye a trouvé «séduisant» le discours à la nation prononcé par le président de la République Macky Sall. Selon, lui Macky Sall a livré un discours de chef d’Etat, essentiellement axé sur les fondamentaux de la République.



«A travers le discours prononcé par le chef de l’Eta ce soir, j’ai eu le sentiment que le Sénégal vient d’avoir pour la première fois, un président républicain. Le discours qu’il a prononcé, fait appel à un retour aux fondamentaux de la République. La citoyenneté est le premier aspect des fondamentaux de la République.



Et son appel va dans le sens d’inviter les citoyens à assumer leur responsabilités et leurs devoirs vis-à-vis de la République. Il a également déclaré qu’il va poursuivre les mesures déjà engagées pour renforcer les moyens opérationnels des forces de défense et de sécurité, et revaloriser la condition des militaires qui sont les garants de l’intégrité d’un territoire et de la République» a déclaré Babacar Gaye.















Le Quotidien

